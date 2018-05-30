بالأسماء | 44 نائب عن دوائر المنطقة الشرقية يعلنون موقفهم من الإنتخابات وإعلان باريس

ليبيا – رحب نواب المنطقة الشرقية ” برقة ” فى مجلس النواب بتوصيات اعلان باريس مؤكدين على ماجاء فيه بخصوص التطبيق الفوري للمادة 6 من الاعلان بشان عودة المجلس الي مقره الدستورى بمدينة بنغازى بعد تحريرها من الارهاب .

وفى بيان صادر عندهم بوقت متاخر من مساء الثلاثاء وتلقت المرصد نسخة عنه ، رحب النواب باجراء انتخابات عامة وفق دستور الاستقلال لعام 1951 او دستور جديد بمعايير دولية او وفق الإعلان الدستوري مع إجراء تعديلات واسعة علية لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية .

واضاف البيان : ” ان المسار الدستوري يرتكز علي التوافق بين أقاليم ليبيا التاريخية بأغلبية موصوفة تمثل التوافق في كل مرحلة او استحقاق من المسار الذي ينتهي باصدار قانون استفتاء شعبي يرتكز علي موافقة ثلثي كل إقليم من الأقاليم الثلاث برقة وفزان وطرابلس عند إقراره كما يؤكد السادة النواب علي الحاجة الان لحكومة وحدة وطنية موسعة تمثل كل الليبين وتوحيد المؤسسات السيادية “.

وشجع النواب فى بيانهم الصادر من بنغازي بمسار القاهرة الهادف الى توحيد المؤسسة العسكرية مؤكدين علي الاستعداد الكامل لتسليم السلطة الى جسم منتخب بشكل ديمقراطى بموجب انتخابات حرة ونزيهة وعلي اساس بعد دستور توافقي دائم كاولوية ، وفقاً لنص البيان .

الموقعون على البيان :

1 عصام الجهانى

2 عيسى العريبى

3 ادريس المغربى

4 بدر العقيبى

5 سهام سرقيوة

6 اسمهان بالعون

7 حمد البندق

8 المنتصر الحاسى

9 ابراهيم الدرسى

10 مفتاح كويدير

11 رمضان شمبش

12 انتصار شنيب

13 زياد دغيم

14 نصر الدين مهنى

15 محمد حماد

16 سعد البدري

17 سلطنة مسعود

18 فتح الله السعيطى

19 سعيد اسباقة

20 صالحين عبدالنبى

21 عبدالمنعم بوحسن

22 ابراهيم اعميش

23 فرج الصفتى محمد

24 عبدالسلام شوها

25 فاطمة كاريس

26 طلال الميهوب

27 جبريل اوحيدة

28 نور الدين المنفى

29 مفتاح الشاعري

30 صالح هاشم

31 عبدالمطلب البرعصى

32 يوسف العقورى

33 طارق صقر الجروشى

34 آدم بوصخرة

35 ابراهيم الزغيد

36 خليفة الدغاري

37 احمد شيهوب

39 عائشة الطبلقى

40 حمد مقيق

41 سعيد مغيب

42 محمد دومة

43 بوبكر ابعير ة

44 رابحة الدرسى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية