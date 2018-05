ميليشيا باب تاجوراء تخطف مؤسس حراك صوت الشعب

المتوسط:

قامت ميليشيا باب تاجوراء بخطف محمد البوعة مؤسس حراك صوت الشعب، واقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية انضمامه الى مظاهرات رأس حسن بالإعلام البيضاء.

وشهدت منطقة رأس حسن، خلال اليومين الماضيين، حالة غضب على إثر مقتل الشابين عبد السلام الحامي وعلي الأجنف، على يد عناصر ميليشيا باب تاجوراء، حيث تظاهر شباب المنطقة، للمطالبة برحيل الميليشيا، التي يترأسها الأزهري فانان من رأس حسن، التي قامت بالتعدي بالسلاح على أهالي المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

