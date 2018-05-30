دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني يتابع عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

قرنادة 30 مايو 2018 (وال) بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الثلاثاء بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده دولته مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري، بحضور وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

وناقش الاجتماع أعمال الهيئة، وما سيتم تناوله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية القابضة للاتصالات المزمع عقده في الأربعاء أو الخميس.

ودعت هيئة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الجمعية العمومية للشركة لاجتماع عادي واجتماع غير عادي، وذلك بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.

وطلب رئيس الجمعية العمومية للشركة بموجب كتابه رقم (هـ أ 250-18) ورسالته رقم (هـ أ296-18) المؤرخة في 10-5-2018 دعوة الجمعية العمومية للشركة لعقد اجتماع عادي لمناقشة بنود جدول الاعمال المتمثلة في تقرير السادة ديوان المراجعة، وتقرير الايجابيات والسلبيات المعد من قبل إدارة السياسات بديوان مجلس الوزراء، إضافة إلى تقرير مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة LPTIC SERVICES.

كما دعا رئيس الجمعة العمومية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال للاجتماع العادي، المتضمنة كذلك لإشكالية حكم محكمة استئناف طرابلس المتعلق برئيس مجلس إدارة القابضة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

كما دعا رئيس الجمعية العمومية للشركة لاجتماع غير عادي وذلك لتعديل النظام الأساسي للشركة القابضة.

وقالت هيئة المراقبة بالشركة إنها وبالاستناد إلى نص المادة (155) من القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري ونص المادة (34-35) من النظام الأساسي للشركة، تدعو السادة أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة للانعقاد في اجتماع عادي واجتماع غير عادي.

وحدد الهيئة موعد الاجتماعين على تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق (30 مايو 2018 ميلادي) بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمنطقة الدقادوستا ببنغازي لمناقشة بنود جدول الأعمال المشار إليه.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماعين في يوم الخميس الموافق (31 مايو 2018 ميلادي) بذات الزمان والمكان المحددين. (وال – قرنادة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال