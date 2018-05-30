البعثة الأممية تدعو إلى إطلاق سراح الإعلاميين قشوط واليعقوبي فورا

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها إلى إطلاق سراح رئيس جائزة “سبتيموس” الإعلامية سليمان قشوط ومديرها التنفيذي محمد اليعقوبي، فورا.

وأوضحت البعثة على صفحتها في فيسبوك أمس الإثنين، أن المحتجزين من دون مذكرة توقيف منذ 29 أبريل الماضي، وما زالا قيد الاحتجاز التعسفي من دون عرضهم على السلطة القضائية، وهما عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة، حسب قولها.

وكانت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد اعتقلت في 29 أبريل الماضي، الإعلاميين سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، وما زالت أسباب احتجازهما مجهولة، ولا تستطيع عائلتاهما التواصل معهما، وفقا لما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقد أكد الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، قبضهم على رئيس جائزة “سبتيموس” سليمان قشوط، ومديرها محمد اليعقوبي بالعاصمة طرابلس، موضحا أن القبض عليهما ليس له أي علاقة بجائزة سبتيموس، وأن الإجراءات الضبطية تسير بصورة طبيعية كأي مواطن ليبي، وفق تصريحه الإعلامية.

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