مستشار”عقيلة”: اتفاق باريس مُلزم بدون توقيع والمُعرقل سيتعرض لعقوبات

المتوسط – سامر أبو وردة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد صافي الزوي، إن أهم ما ميّز مؤتمر باريس، عن كل المؤتمرات التي عُقدت في السابق، هو اكتمال الدائرة في هذا المؤتمر، بحضور الأطراف الأربعة المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وفائز السراج وخالد المشري.

وتابع، “أيضاً يميز هذا المؤتمر ارتفاع مستوى تمثيل المشاركين”، مشيراً إلى حضور رؤساء كلاً من تونس وتشاد ومالي ورئيس الوزراء الجزائري، وغيرهم، مشيراً إلى أن اتفاق الصخيرات، كمثال، كان أعلى مستوى تمثيل فيه، وزراء خارجية.

وأوضح صافي، في تصريحات تليفزيوينة رصدتها “المتوسط”، أن الاتفاق كاف لالتزام الأطراف المشاركة بهذه المبادرة، حتى مع عدم التوقيع عليها، مضيفاً أنها تعتبر مبادرة جديدة، لم تمت للاتفاق السياسي بشكل مباشر، وبالتالي فهي بمثابة اتفاق جديد، معتبراً البند الخاص بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، البند الأبرز.

وأشار إلى أن بنود المبادرة قد نصت على فرض عقوبات على أي طرف يعرقل تنفيذها، وكشف عن أن الرئاسة الفرنسية ستقوم بتشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه سوف يكون هناك تواصل مباشر بين هذه اللجنة وبين المفوضية العليا للانتخابات، عن طريق البعثة الأممية.

