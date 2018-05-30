أبوليفة: مجلس الدولة دعا قادة البنيان المرصوص للمشاركة في اجتماع باريس ولم يتلقى رد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة عمر أبوليفة، إن رئيس المجلس خالد المشري وجه دعوة لقادة عملية البنيان المرصوص للمشاركة في لقاء باريس حول ليبيا الذي عقد اليوم الثلاثاء، ولكنهم لم يتلقى المشري ردا بقبول أو رفض المشاركة.

وأضاف أبوليفة، أنه استمر في التواصل مع قادة البنيان المرصوص حتى الساعات الأخيرة قبل الذهاب إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع، وذلك بالرغم من تعهد المجلس الأعلى بتسهيل الإجراءات وترتيب الزيارة، وفق تصريحات نشرتها وكالة ليبيا بوست للأنباء.

وكانت الوكالة قد علمت بأن آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص العميد بشير القاضي كان مقررا أن يكون من ضمن وفد المجلس الأعلى للدولة المتجه إلى باريس ولكنه لم يتمكن من المشاركة.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية: إنه “جرت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر، ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق، وأن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي رفض التوجه إلى باريس بعد إبلاغه بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة”.

وتغيب وفد مدينة مصراتة عن هذا المؤتمر، والتي تعتبر فصائل مصراتة المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا، ويعد ساستها من الأكثر نفوذا، وفقا لمركز الأبحاث.

يذكر أن المشاركون في اجتماع باريس حول ليبيا، قد اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين.

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