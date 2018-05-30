محلي درنة يستغيث المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لأهالي المدينة

وجه المجلس المحلي لمدينة درنة، نداء استغاثة إلى جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العاملة في الإغاثة والمجال الإنساني في ليبيا، للتدخل العاجل وتقديم المساعدة لأهالي المدينة، الذين يعيشون أياما عصيبة تنذر بكارثة إنسانية، حسب قوله.

وأكد المجلس في بيان له، أن درنة تعاني من ظروف قاهرة متمثلة في نقص الغذاء والماء والدواء، وأن الأطفال والنساء والشيوخ يعيشون حالة رعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض لجرائم حرب ضد الإنسانية وهي معرضة للإبادة والدمار، مطالبا بإغاثة المدينة وأهلها وإيقاف الحرب.

ودعا المجلس، المنظمات المعنية إلى المسارعة للقيام بواجباتها اتجاه أهالي درنة، مؤكدا عجزه عن تقديم أي مساعدة إنسانية للعائلات وسكان المدينة الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.

وناشد المجلس المحلي لمدينة درنة وضواحيها، جميع المنظمات المحلية والدولية مساعدتهم في أسرع وقت، موضحا أنه لا توجد أي جهة أو منظمة داعمة لهذا الموضوع.

وطالب المجلس، كل القوى الخيرة بالإسراع في رفع الظلم الواقع على درنة، مناشدا الجميع باسم القانون والإسلام والإخوة والإنسانية في عمل كل ما في وسعهم للمساهمة في وقف الحرب ووقف نزيف الدم الليبي.

وقال المجلس: “بالرغم من أننا في الشهر الفضيل شهر المحبة والتسامح، ولكن يأبى الظلمة إلا أن يمطروا درنة وأهلها بالقذائف والصواريخ والرصاص من كل حدب وصوب، ناهيك عن التجويع الممنهج وإطالة أمد الحصار”، وفق ما نقل البيان.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

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