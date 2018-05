العثور على جثة عضو «بلدية بنت بية» بطرابلس

المتوسط:

عثر، اليوم الثلاثاء، بطرابلس، على جثة “عضو المجلس البلدي بنت بية” – بالجنوب الليبي “بشير علي غيث ” بعد أن تم اختطافه الأيام الماضية.

ولم يتم تحديد الجهة التي اختطفته، ولم نتكمن من الحصول على معلومات تكشف غموض مقتله حتى الآن..

وشغل بشير علي غيث، عضوية المجلس البلــدي بنت بية، ورئيس اللجنة الدائمة للصحة، حيث نجح دعم بعض المرافق الخدمية ماديا ولوجستيا والتي تمس المواطن بشكل مباشر ومنها مستشفى بنت بية القروي، التي يعتمد عليها المواطنون.

