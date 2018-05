فايز السراج: نطالب بوقف التصعيد العسكري في درنة

المتوسط:

وجه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كلمة خلال اجتماع باريس، اليوم الثلاثاء، أعلن فيها تأييده لخـطة الـمبعوث الأمـمي غـسان سـلامـة الـتي أطـلقھا شھـر سـبتمبر الـماضـي، لإنهاء الانـقسام الـحالـي، وعمل قـاعـدة دسـتوریـة تـفضي إلـى انـتخابـات رئـاسـیة وبـرلـمانـیة مـتزامـنة قـبل نـھایـة الـعام الجاري، تحت إشـراف كـامـل ومـباشـر مـن قـبل الأمـم المتحـدة والـمنظمات الاقـلیمیة والـمجتمع الـدولـي.

ودعا السراج الجـمیع إلـى التھـدئـة ووقـف الاقـتتال فـي كـافـة أنـحاء الـبلاد، وتحديدا الـتصعید الـذي تشھـده مـدیـنة درنـة، قائلا: «دعـونـا مـراراً ولازلـنا لحـمایـة الـمدنـیین ورفـع الـحصار وفـتح مـمرات آمـنة وإیـصال الخـدمـات والاحـتیاجـات الأسـاسـیة والاحـتكام إلـى الـحوار ولـغة الـعقل، ونـحن نـؤكـد مجـدداً أنـنا ضـد الإرھـاب والـتطرف بـكافـة صـوره، وھـذا یـأخـذنـا لـلتذكـیر بـالـوضـع الأمـني والانـسانـي الـمأسـاوي فـي الـجنوب، والـذي یـضع عـلى عـاتـقنا وأھـل الـجنوب مسؤولیة مشتركة لرفع المعاناة ووقف نزیف الدم».

وأضاف: « عـلینا تھـیئة الأجـواء سـیاسـیاً وأمـنیاً وخـدمـیاً، وأن تـتوقـف حـملات الإسـاءة والتحـریـض، وأن نـسعى لـلدعـوة إلـى الـتسامـح والـمصالـحة وجـمع الـكلمة ولـم الـشمل، وأدعو إلى وقـف الـتعامـل فـوراً مـع الأجـسام الـموازیـة والـعمل عـلى تـوحـید الـمؤسـسات السـیادیـة بـالـدولـة، لـنتمكن مـن تـقدیـم الخـدمـات الاسـاسـیة وتـوفـیر احـتیاجـات الـسكان فـي جـمیع مـناطـق لـیبیا دون اسـتثناء، مـع تـأكـید حـرصـنا عـلى عـودة جـمیع الـنازحـین والمھجـریـن داخـل الـبلاد وخـارجـھا مـن خـلال إجـراءات تیسـر ھـذه الـعودة، واعـتماد إجـراءات الـعدالـة الانتقالیة والعفو العام».

وأكمل: «لـقد حـرصـنا عـلى الـتعامـل بـروح ایـجابـیة مـع كـافـة مـبادرات الحـل السـیاسـي، ودعـمنا كـل جھـد إقـلیمي ودولـي یسـتھدف حـل الأزمة، ومـددنـا الـید لـكافـة اطـراف المشھـد الـلیبي، وطـرحـنا مـنذ قـرابـة الـعام حـلاً یـبدأ بـالـمصالـحة ویـفضي لانـتخابـات ورغـم مـا واجـھناه مـنذ اسـتلامـنا لـمھامـنا مـن صـعوبـات وتحـدیـات وعـدم قـدرة الأجـسام السـیاسـیة الالـتزام بـاسـتحقاقـات الاتـفاق السـیاسـي، أقـول رغـم كـل ذلـك لـم نـیأس ولـم نـتراجـع ولـم نـفقد الأمـل ولـم نـتوقـف عـن الـعمل».

واختتم السراج كلمته بتوجيه نداء، بـتوحـد الـجھود الـدولـیة لـدعـم إرادة الـشعب الـلیبي، وأن تـتوقـف بـعض الـدول عـن تـدخـلاتـھا السـلبیة فـي لـیبیا، وأن تكون قـرارات اجـتماع باريس مـدعـومـة بـموقـف إقـلیمي ودولـي جـماعـي مـوحـد ومـلزم للجـمیع، یـقطع الـطریـق أمـام أي طـرف یـحاول الـعرقـلة.

