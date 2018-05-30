اشتباكات متقطعة داخل عدد من أحياء درنة

المتوسط:

أكد شهود عيان وقوع اشتباكات متقطعة، فجر اليوم الأربعاء، داخل عدد من الأحياء السكنية، وتحديدا في «الساحل وباب طبرق و امبخ وشارع الحبس » بين شباب المناطق مع عناصر من شورى مجاهدي درنة الإرهابي دون تفاصيل .