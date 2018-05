المتوسط: أكد شهود عيان وقوع اشتباكات متقطعة، فجر اليوم الأربعاء، داخل عدد من الأحياء السكنية، وتحديدا في «الساحل وباب طبرق و امبخ وشارع الحبس » بين شباب المناطق مع عناصر من شورى مجاهدي درنة الإرهابي دون تفاصيل . يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، عقد مؤتمراً صحفياً، في ميدان العمليات العسكرية في درنة، أمس الثلاثاء، أعلن من خلاله نجاح القوات المسلحة في السيطرة الكاملة على كل المناطق الجبلية المشرفة على مدينة درنة، من جميع الجهات، وأجزاء من المدينة، وأن القوات حالياً تُحاصر العدو داخلها.

The post اشتباكات متقطعة داخل عدد من أحياء درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية