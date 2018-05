الخميس.. الخطوط الليبية تسير رحلة «استثنائية» من طرابلس إلى الكفرة

المتوسط:

أعلن الخطوط الجوية الليبية، عن تسيير رحلة استثنائية ظهر يوم غد الخميس إلى مدينة الكفرة بالجنوب الشرقي من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن باب الحجز مفتوح للمواطنيين الراغبين بالسفر إلى مدينة الكفرة عبر هذه الرحلة التي تنطلق الساعة 2 ظهرا.

وقالت المكتب الإعلامي للخطوط الجوية الليبية في بيان له، إن نفس الرحلة ستحمل «معدات طبية وسيولة من مصرف ليبيا المركزي، وذلك في إطار رفع المعاناة عن أهلنا في الجنوب الحبيب»

