«بلدية غريان» تدين اختطاف مواطن من قبل «فرسان جنزور».. وتطالب بإطلاق سراحه

أدانت بلدية غريان عملية الاختطاف والاختفاء القسري التي تعرض لها المواطن المختطف من البلدية، والذي يعمل بالإدارة العامة بالمصرف الزراعي الكائن مقرها ببلدي جنزور، وذلك من قبل كتيبة فرسان، اعتبارا من 14 مايو الجاري حتى اليوم.

وناشدت بلدية غريان النائب العام ووزارة الداخلية التدخل لإطلاق سراح فيصل على إبراهيم الكميشي.

وأضافت البلدية أن عملية الاختطاف تمت بدون أي سند قانوني يخولهم حجزه، مشيرة إلى إنه تم التواصل مع بلدية جنزور والقائمين على كتيبة فرسان جنزور بشأن إطلاق سراحه دون جدوى.

