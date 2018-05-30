"هيئة صياغة الدستور" ترحب بما جاء في إعلان باريس

رحبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بما جاء في إعلان باريس، بأن اعتماد الدستور من الشعب الليبي هو لحظة أساسية لترسيخ سيادة الشعب، وعلى ضرورة وجود قاعدة دستورية حاكمة كأساس لإجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب.

وشددت الهيئة في بيان تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه على تمسكها بضرورة تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء بـ (نعم) أو (لا) على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة يوم 29/7/2017 بأغلبية معززة في كل منطقة انتخابية من المناطق التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان وبأغلبية دستورية صحيحة تجاوزت أغلبية (الثلثين زائد واحد) المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأهابت الهينة التأسيسية بكل الأجسام والمؤسسات العامة في ليبيا تحمّل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، وذلك بالعمل على سرعة إصدار قانون الاستفتاء، والالتزام الكامل بإنجاح العملية الدستورية من الناحية الفنية والأمنية لتحقيق عملية الاستفتاء بكل سلاسة وشفافية ومهنية، وللانتقال بالبلاد من مرحلة انتقالية بائسة إلى مرحلة استقرار.

كما دعت الهيئة التأسيسية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة منح ملف عملية الاستفتاء على الدستور الأولوية في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكدت الهيئة التأسيسية على حق الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات ومكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى حق الشعب الليبي في الحياة الحرّة الكريمة وتمتعه بثروات بلاده، وعلى ضمان مشاركة الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الذي يصنعه الشعب بإرادته الحرّة، بحيث تخضع الدولة ومؤسساتها لحكم القانون.

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