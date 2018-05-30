بالفيديو | الجيش يسيطر على الملعب البلدي الذي كانت تنفذ فيه الإعدامات بمدينة درنة

ليبيا – تمكنت قوات الجيش فى وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء من السيطرة على الملعب البلدي الواقع فى المدينة الرياضية شرقي درنة عقب معارك طاحنة مع الجماعات الارهابية المتحصنة فى المدينة .

وبحسب مقطع فيديو تحصلت عليه المرصد للاعلامي صلاح بوجيدار فقد بين تمركز قوات الجيش داخل الملعب بعد السيطرة عليه بعد معركة فى محيطه .

ولم تسجل هذه الاشتباكات اي خسائر مادية فى بنية الملعب الشهير بـ ” بملعب الاعدامات ” ابان سيطرة انصار الشريعة وكتيبة ابوسليم ثم تنظيم داعش على المدينة .

وفى ذات الملعب نفذت المحكمة الشرعية التابعة لتنظيم انصار الشريعة وهو من مكونات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها تم تنفيذ احكام اعدام كان احدها بحق شاب مصري فى 22 اغسطس 2014 .

وقد ادانت منظمة العفو الدولية آنذاك هذا العمل الارهابي مؤكدة تورط مجلس شباب المجاهدين فى العملية ، وهذا المجلس كان نواة مجلس شورى مجاهدي درنة .

وتشهد عدة مناطق فى مداخل المدينة اشتباكات عنيفة منذ ساعات تمت خلالها السيطرة على عدة نقاط منها بيوت الشباب والمصيف 1905 وثانوية الشرطة .

المرصد – خاص

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