بلدي طبرق يغلق 71 مخبزاً غير صالح للاستعمال

قام جهاز الحرس البلدي طبرق بإغلاق “71” مخبزًا غير صالح للاستعمال، وغير منضبط بقانونين وإجراءات الجهاز.

وأكد مسؤول الإعلام بالجهاز مصطفي زاكي أن الجهاز قام منذ انطلاق عمله بمدينة طبرق بإغلاق هذه المخابز، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات، وعدم التزام أصحاب بعضها بالقوانين الصحية، ووزن الرغيف، وعدم استخدام الدقيق المدعوم من الدولة الليبية في صنع الرغيف وبيعه في السوق الموازي.

وأضاف زاكي في تصريحه الخاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن الجهات الرقابية مثل (مكتب الاقتصاد، وجهاز الرقابة علي الأغذية والأدوية) متعاونون في كافة المجالات من أجل مصلحة المواطن، والمدينة.

هذا ويقوم جهاز الحرس البلدي طبرق بحملات واسعة وشامله للمحال والأسواق التجارية، والصيدليات، والسلخانات بمدينة طبرق وضبط عدد كبير من المواد المنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستعمال.

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