الثني يلتقي الشكري قبل اجتماع الجمعية العمومية للقابضة

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني صباح أمس الثلاثاء بمكتبه اجتماعا برئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري بحضور وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

واستعرض الاجتماع ما سيتم تناوله خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية القابضة للاتصالات المزمع عقده اليوم الأربعاء أو يوم غدٍ الخميس إذا لم يكتمل النصاب.

وكانت هيئة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة قد دعت الجمعية العمومية للشركة لاجتماع عادي واجتماع غير عادي، وذلك بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.

وطلب رئيس الجمعية العمومية للشركة في العاشر من مايو الجاري دعوة الجمعية العمومية للشركة لعقد اجتماع عادي لمناقشة بنود جدول الاعمال المتمثلة في تقرير ديوان المراجعة، وتقرير الايجابيات والسلبيات المعد من قبل إدارة السياسات بديوان مجلس الوزراء، وتقرير مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة LPTIC SERVICES.

ودعا رئيس الجمعية العمومية للشركة لمناقشة بنود جدول الأعمال للاجتماع العادي، المتضمن لإشكالية حكم محكمة استئناف طرابلس المتعلق برئيس مجلس إدارة القابضة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

كما دعا رئيس الجمعية العمومية للشركة لاجتماع غير عادي لتعديل النظام الأساسي للشركة القابضة.

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