الشكري لـ"بوابة أفريقيا": القضية لم تغلق والحكم قابل للطعن

في رده على الخبر الذي نشرته “بوابة افريقيا الإخبارية” عن حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإبطال قرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بشأن إقالة رئيس الهيئة العامة للاتصالات محمد عريش وإلغاء قرار تكليف مراد الشكري كرئيس للهيئة العامة للاتصالات، أوضح الشكري لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” أن الحكم قابل للطعن.

وقال الشكري خلال اتصال بـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” إن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي إن هو إلا حكم أول درجة ويخضع كغيره من الأحكام لطرق الطعن القضائية وهو ما يعني أن الحكم المشار إليه ليس حكماً باتاً فيما قضى به.

واضاف الشكري أن رئاسة مجلس الوزراء قد تقدمت برغبتها إلى ادارة القضايا في للطعن في الحكم.

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