بالفيديو | قوات الجيش تسيطر على كامل المدينة الرياضية فى درنة

ليبيا – تمكنت قوات الجيش فى وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء من السيطرة على كامل المدينة الرياضية غربي درنة عقب معارك طاحنة مع الجماعات الارهابية المتحصنة هناك .

وبحسب مقطع فيديو تحصلت عليه المرصد للاعلامي صلاح بوجيدار فقد بين تمركزت قوات الجيش داخل المدينة الرياضية بما فيها صالة الالعاب المغلقة والملعب البلدي بعد معركة طاحنة فى محيطه .

وبين المقطع الذي التقطه بوجيدار من داخل صالة الالعاب المغلقة لقطات صادمة لتحويله من قبل الارهابيين الى ميدان رماية وقنص وتدريب فيما ظهرت اثار اعيرة نارية على الجدران فوق رسوم لاشخاص مفترض انهم عسكريين يتم اعدامهم نظرياً .

وقد ادانت منظمة العفو الدولية آنذاك هذا العمل الارهابي مؤكدة تورط مجلس شباب المجاهدين فى العملية ، وهذا المجلس كان نواة مجلس شورى مجاهدي درنة .

وتشهد عدة مناطق فى مداخل المدينة اشتباكات عنيفة منذ ساعات تمت خلالها السيطرة على عدة نقاط منها بيوت الشباب والمصيف 1805 وثانوية الشرطة المطلة على حي السيدة خديجة المعروف بحي لميس .

وتقع جميع هذه النقاط قرب المحطة البخارية فى درنة الواقعة الى الشرق مباشرة نحو المدينة من مدخلها الغربي .

المرصد – خاص

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