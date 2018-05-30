خلال اجتماع باريس.. المشري يتحدث عن الأوضاع في درنة وسبها

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري ان الاتفاق السياسي نص “صراحة على وقف كافة العمليات العسكرية من أي طرف كان وإفساح المجال للحوار والمصالحة الوطنية، ورغم ذلك فأن هناك مدن ومناطق مازالت تعاني من جراء عدم تطبيق هذا النص”.

وبين المشري في كلمة له خلال مؤتمر باريس بشأن ليبيا أن درنة “تعاني من حصار خانق لما يزيد عن سنتين أدى إلى مأساة إنسانية أكدت عليها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيانها الصادر في الرابع والعشرين من هذا الشهر، بأنها طالت المواطنين العزل والأطفال الأبرياء وأدت إلى غياب الخدمات الصحية وتعرض السكان للمجاعة وفقدان المواد الأساسية للحياة والتي تعد جريمة إنسانية وفق للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني، كما تشهد هذه المدينة قصفاً عشوائياً أدى إلى إصابة ومقتل عدداً من المدنيين العزل، لذلك ندعوكم في لقائنا هذا لاتخاذ موقف لفك الحصار عن درنة والإيقاف الفوري لإطلاق النار، كما تشهد منطقة الجنوب عامة وسبها خاصة اقتتالاً تشارك فيه أطراف خارجية، أدى إلى انهيار كامل في الحياة العامة”.

وشدد المشري على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها مؤكدا التزام جميع الأطراف بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وخضوع كافة المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة السياسية.

وأضاف المشري “ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية ولا بديل عن الحوار والمصالحة والتنازل من كل الأطراف الليبية، وأن الاتفاق السياسي الليبي يظل هو الإطار الوحيد للحل” داعيا إلى “ضرورة رفع المعاناة الاقتصادية التي يعانيها الليبيون بتوحيد المؤسسات السيادية، لكي تتمكن الحكومة من حلحلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن”.

ولفت على “رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب، وذلك من خلال خطة وطنية متعددة الجوانب، توعوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية تشرف عليها الحكومة التي لها حصرياً حق استخدام القوة لمكافحته”.

وأشار المشري إلى “استعداده التام للشروع في العمل سوياً مع مجلس النواب في توحيد المؤسسات السيادية وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي” مؤكدا “على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة الاستقرار على أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور المودع لدى مجلس النواب وإفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته بكل حرية في قبول أو رفض هذا المشروع”.

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