صحيفة فرنسية: اجتماع «الإليزيه» يصب في مصلحة باريس

قال «بليغ نابلى» مدير مركز أبحاث «إيريس»، «إن هناك أسباب عديدة دعت باريس لاستضافة مؤتمر حول الأزمة الليبية، منها على المستوى الاستراتيجى، رغبة فرنسا في تصعيد القتال ضد تهريب الأسلحة في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الفرنسى في يطلق عليها “عملية بركان” منذ أغسطس 2014».

وأضاف، في تصريحاته لصحيفة «لا كروا الفرنسية» التي رصدته «المتوسط»: «أما على الصعيد الأمنى​​، فإن استقرار ليبيا يجعل من الممكن القضاء على تهديد داعش، وهي مجموعة، كما يقول خبراء: على بعد ثلاث ساعات فقط من أوروبا».

وأخيراً، أكد نابلى، على أن اجتماع باريس هام فى مسألة استقرار رحيل المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، الذين يصبون إلى فرنسا والدول الأوروبية.

ووفقا لبيان الإليزيه اليوم، فإن هذا المؤتمر ملتزم بتنفيذ “خارطة طريق سياسية شاملة، للخروج من الأزمة التى أثرت على البلاد والمنطقة لعدة سنوات، ويهدف إلى فتح فترة جديدة من الاستقرار والتعاون، المتوقع من قبل جميع الشعب الليبى.

