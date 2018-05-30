وزير الداخلية يزور دار رعاية أطفال بطرابلس

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور بزيارة لدار الأيتام لرعاية الطفل أبو هريدة.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة انه جرى إقامة مأدبة إفطار للأطفال والعاملين داخل الدار موضحا أن الزيارة تهدف للرفع من معنويات الأطفال والقائمين والعاملين على هذه الدار وإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وجرى خلال الزيارة تكريم عدد من المتقاعدين الذين كانوا يعملون بهذه الدار عرفاناً لما بذلوه من جهود في خدمتهم الإنسانية.

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