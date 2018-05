صحيفة فرنسية: مستقبل ليبيا أهم أولويات سياسة «ماكرون» الدولية

المتوسط:

قالت صحيفة «لاكروا الفرنسية» «إن تنظيم مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على مبادرة من إيمانويل ماكرون أمس 29 مايو، يعتبر محاولة فرنسية قوية لتهيئة الظروف للخروج من الأزمة من خلال تمكين جميع الأطراف الوطنيين والدوليين».

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته حول المؤتمر الدولي، «لا يزال الوضع السياسى والمؤسسى والأمنى ​​فى ليبيا يثير القلق، وإن الفوضى الأمنية، مع ازدهار وانتشار الميليشيات الإرهابية (داعش، القاعدة) والاتجار الإجرامى (الأسلحة والهيدروكربونات والبشر)، يتم المحافظة عليه من خلال عدم استقرار سياسى ومؤسسى كبير، ولذلك تسعى باريس فى التدخل لحل تلك الأزمة العميقة».

وأشارت «لاكروا» إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا نتيجة للتنافس بين حكومتين لا يمكن التوفيق بينهما، إضافة إلى التوترات على خلفية من الانقسام الإقليمى والعشائرى والقبلى، خاصة بالبيئة الليبية.

وقالت الصحيفة، «إن إيمانويل ماكرون يبدو مصمماً على جعل مستقبل ليبيا أولوية لسياسته الدولية، فاعتبارا من 25 يوليو 2017 ، قام بتنظيم اجتماع فى قصر لاسيل سان كلو بين الزعيمين الليبيين المتنافسين للحصول على توقيع وقف إطلاق النار وتنظيم الانتخابات فى ربيع عام 2018. لكن حتى الآن، فشلت الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى البلاد».

