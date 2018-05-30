عودة مهاجرين من طرابلس إلى بنغلاديش وباكستان

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عن عودة 30 بنغلاديشي و28 مهاجر باكستاني إلى بلدانهم ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز انه سيجري إعادة المهاجرين عبر مطار امعيتيقة باتجاه بنغلادش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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