الخدمات الصحية ببني وليد تحذر الأطباء غير الملتزمين بالإيقاف

قال مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة، قمنا باجتماع مع الأطباء في الفترة السابقة وطلبنا منهم الالتزام بالعمل خدمة للمحتاجين والعاجزين عن العلاج في المصحات ووعدناهم بتسوية أوضاعهم المالية في القريب العاجل ولكن استغربنا تقاعسهم عن العمل وعدم التزامهم بالعمل داخل المراكز الصحية وموجودين في المصحات الخاصة في جميع الفترات.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة الخدمات الصحية بني وليد، عبر فيس بوك، أن الاجتماع جاء نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة وللوضع الراهن داخل مدينة بني وليد ولعجز المرضى عن العلاج في المصحات الخاصة لقلة السيولة.

وأوضح «سلامة» أن إدارة الخدمات الصحية ليس لها مشكلة مع أي طبيب ملتزم بالعمل، ومن لم يلتزم سيتم إيقافه وإحالته لوزارة الصحة ووزارة المالية لإلغاء عقده نهائيا ويمنع التعاقد معه في القطاع العام.

