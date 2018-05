المتوسط

أعلنت مديرية أمن الشحات، ضبط مركز شرطة الفائدية 120 كيس دقيق منتهي الصلاحية.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن الشحات، أن أعضاء مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات قاموا بضبط شاحنة محملة بأكياس الدقيق منتهي الصلاحية خلال نقله من أحد المخازن إلى المحال التجارية.

The post «أمن الشحات» تعلن ضبط 120 كيس دقيق منتهي الصلاحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية