الثني يتابع عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مراد الشكري وبحضور وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، بحث سير عمل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وناقش الاجتماع حسب الحكومة المؤقتة أعمال الهيئة، وما سيتم تناوله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية القابضة للاتصالات المزمع عقده اليوم أو غدا الخميس.

هذا ودعت هيئة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الجمعية العمومية للشركة لاجتماع عادي واجتماع غير عادي، وذلك بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.

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