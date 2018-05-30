ماذا قال مقرر الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مؤتمر باريس؟

رحب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة بنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وقال حمزة في تصريح صحفي “إن ‏أي لقاء أو اجتماع أو مؤتمر يصب في مصب التسريع من وتيرة الحل والتسوية للأزمة التي طال أمدها مرحب به” مبينا أن لقاء باريس في حد ذاته “والحوار وتوصل لمبادئ وإطار عام للتوافق نقطة إيجابية يمكن البناء والتأسيس عليها” معربا عن تمنياته “أن تحضي مخرجات إعلان باريس بالالتزام بما نصت علية من مدد زمنية تم تحديدها لوضع الإطار والأساس الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، والبدء في الترتيب لإجراء الانتخابات المقبلة”.

وأشار أن وجود “ضمانات دولية لإنجاح الانتخابات المرتقبة وقبول كافة الأطراف لنتائجها” يعد أحد أهم الترتيبات والضمانات الضرورية لضمان نجاعة إجراء الانتخابات” بالإضافة إلى البدء في الإعداد للإطار القانوني والدستوري كقاعدة انطلاق لإجراء الانتخابات” بالإضافة إلى “تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة لتحقيق هذا الاستحقاق الوطني والدستوري من خلال الترتيبات الأمنية في تأمين وحماية مراكز الاقتراع والناخبين وضمان الإشراف والتقييم الدولي لهذه الترتيبات الأمنية”.

وتابع حمزة “لتكون عملية الانتخابات نزيهة وشفافة ومحمية ومراقبة محلياً وإقليميا ودولياً يحب ضمان المشاركة السياسية لجميع المكونات والأطياف والتوجهات السياسية في تقرير مصير البلاد وبإرادة سياسية حرة وبدون أي شكل من أشكال الإقصاء والعنف والتهديد السياسي شريطة الالتزام الكامل بشروط العملية السياسية والديمقراطية والالتزام بنتائجها ومخرجاتها”.

وأعرب حمزة عن أسفه من أن “لقاء باريس وما نتج عنه لم يتضمن الالتزام الكامل للأطراف الأربعة المشاركة في مؤتمر باريس باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان تقديم المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعدالة الدولية والمحلية ومحاسبتهم، وكما لم يشير إلى هذه الجوانب بأي شكل من الأشكال ، وهذا ما يعطي إشارة جد سلبية ومخيبه للآمال، وما قد يدفع أطراف الأزمة السياسية وأطراف النزاع المسلح إلي ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأشار حمزة إلى الاستمرار في تجاهل إشكالية فوضي انتشار السلاح، وعدم التحرك والتفكير بجدية في وضع رؤية وخطة إستراتيجية لحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة الغير نظامية ووضع آليات لدمج عناصر هذه الجماعات والتشكيلات المسلحة في أجهزة الأمن والجيش وتبني توظيف من يريد منهم العمل بالمؤسسات المدنية وفتح المجال أمامهم في سوق العمل والمشروع الاقتصادية .

وأعرب حمزة عن أمله في “أن تكون جميع الأطراف والكيانات المشاركة في أعمال مؤتمر باريس على مستوي وحجم المسؤولية التاريخية والوطنية تجاه بلدهم وشعبهم الذي عانى ومازال يعانى الكثير من سلسلة الأزمات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والمعيشية جراء طول أمد الأزمة القائمة”.

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