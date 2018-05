المتوسط:

نظمت الإدارة العامة للبحث الجنائي حفلا لتخريج الدفعة الـ62 لصالح الإدارة بعد انتهاء دورة تدريبية شارك فيها 250 عنصرا من مختلف أقسام الإدارة العامة، تحت رعاية الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي مقطع فيديو لجانب من التدريبات الأمنية في الدورة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الأمنية وتدريب صف أول من القادة للمرحلة القادمة والعمل المستمر على إعداد الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير والمناهج العلمية.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي «إن تلك التدريبات والاستعدادات الأخيرة لتخرج قوة أمنية خاصة هي البداية وليس لها نهاية، في إطار المتابعة الحثيثة والجدية للارتقاء بقدرات رجل الأمن إلى المستوى الأفضل، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الدولة في الحرب ضدّ الإرهاب».

واشتملت الدورة على عدة جوانب ميدانية ونظرية، تهدف إلى تدريب وإعداد كوادر أمنية علمية مؤهلة لاستلام مهامهم في المؤسسات الأمنية، حيث تلقى المتدربون على مدى ثلاثة أشهر جملة من العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة وتدريبات ميدانية خاصة.

وتستهدف الدورة التركيز على تزويد رجال الأمن بالقدرات اللازمة للخوض في أخطر المداهمات، وفي أصعب الظروف المناخية والبيئية، ومطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن واستدراجهم للمناطق المفتوحة وفتح الثغرات في الأماكن المبنية أي في الشوارع والمدن..

The post فيديو| «البحث الجنائي ببنغازي»: تدريب 250 شرطيا على أخطر العمليات القتالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية