الاتحاد الأوروبي: تحديد سلطات الرئيس الليبي المنتخب ضرورة قبل إجراء الانتخابات 

حذر الاتحاد الأوروبي من إجراء انتخابات رئاسية في الدولة الليبية قبل الاستفتاء على الدستور واعتماده في البلاد، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى «عواقب وخيمة».

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن «رئيسا منتخبا في فراغ قانوني قد يكون خطيرا لأن هذه المرة الأولى التي ينتخب فيها الليبيون رئيسا، لذا يجب تحديد سلطاته وعلاقاته مع فروع السلطة الأخرى بما في ذلك السلطة التنفيذية».

وشددت «موغيريني» على أن اعتماد الدستور قبل الانتخابات في ليبيا أمر ضروري لإضفاء الوضوح على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا المفهوم كان روح الاجتماع الذي عقد في باريس صباح اليوم والذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون وحضره كبار الفاعليين الليبيين معا لأول مرة.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية «تعهدنا والتزموا بدعم عملية دستورية تقود الى الانتخابات خلال هذا العام»، مشيرة إلى أن الموعد الذي اتفق عليه اليوم لإجراء الانتخابات هو منتصف ديسمبر المقبل.

وشددت على أن ليبيا بحاجة إلى المصالحة وإلى إطار شرعي واضح وتحتاج إلى حوار شامل، مع ضرورة المساهمة بطريقة متحدة من جانب الأوروبيين والعرب والأفريقيين والدول المجاورة تحت مظلة الأمم المتحدة في هذه العملية ومساعدة ليبيا على الخروج من الفترة الانتقالية الطويلة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا قالت موغيريني إن «الوضع آخذ قليلا في التحسن»، مشيرة إلى انخفاض كبير في عدد قتلى العنف السياسي في البلاد، وهناك هدوء غير مستقر في معظم البلاد بما في ذلك في طرابلس لكن الإرهاب لم يهزم بعد.

