الرئاسي يقرر تعويض أصحاب المباني التى دمرت نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش في سرت

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم “661”لعام 2018 المتعلق بسريان القرار رقم “271” لسنة 2012 بشأن المباني المتضررة أو المدمرة كليا بمدينة سرت.

الرئاسي أكد في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن تسري الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم “271” لسنة 2012 بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات وآلية سدادها على المباني المتضررة أو المدمرة كليا بمدينة سرت نتيجة حرب تحرير المدينة من التنظيم الإرهابي داعش.

وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة تنفيذ القرار المذكور أعلاه من تاريخ صدوره من قبل الجهات المختصة.

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