بريطانيا ترحب باجتماع الأطراف الليبية في باريس

رحبت الحكومة البريطانية الأربعاء باجتماع الأطراف الليبية في باريس، مؤكدة أن الأولوية الآن لتطبيق الالتزامات التي اتفق عليها في الاجتماع.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت في بيان له، إن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ناجحة يمثل خطوة هامة تجاه الانتقال السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أنها فرصة لإحراز تقدم في ليبيا، وفق الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأضاف بيرت أن الحكومة البريطانية تحث جميع القيادات الليبية على الانخراط تماما بالجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر شمولية في ليبيا، مبينة مواصلة بريطانيا التعاون ودعم جهود الممثل الخاص غسان سلامه؛ لتصبح ليبيا مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الهجرة والإرهاب وغيرها من التحديات وفق قوله .

يذكر أن الأطراف الليبية المجتمعة في باريس اتفقت، الثلاثاء، على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري في الـ10 من ديسمبر المقبل.

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