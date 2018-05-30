مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية على أتم استعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية رغم كل الضغوطات التي تمر بها.

وأوضح السايح لموقع ليبيا الخبر أن مجلس إدارة المفوضية سيعقد اجتماع في القريبة من أجل اتخاذ قرار بخصوص إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل حسب اتفاق باريس اليوم.

وبيّن رئيس المفوضية أنه بمجرد إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات ستبدأ المفوضية في الاستعداد، وسنعمل بكل جهد من أجل حل الأزمة الحالية وانتخاب جسم واحد وحل أزمة تعدد الحكومات.

يذكر أن المشاركون في اجتماع باريس حول ليبيا، قد اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين.

وتعرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لهجوم مسلح مطلع مايو الجاري، نفذه مسلحون حيث أطلقوا النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتفجير نفسيهما، ما سبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من مقر المفوضية.

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