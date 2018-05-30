تزامنا مع “معركة تحرير درنة”.. وضع خطة لتأمين طبرق

طبرق-العنوان

قال آمر جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة بطبرق، النقيب محمد زقلط أن الجهاز قام بوضع خطة أمنية مشددة لتأمين المدينة تزامنا مع الأحداث التي تشهدها مدينة درنة.

وأكد زقلط أن الأوامر الصادرة عن الإدارة العامة لجهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة تلقى استجابة سريعة من قبل الضباط وضباط الصف والجنود، مما عزز من سيطرة الجهاز على الوضع الأمني وزاد من قدرته على التصدي للعمليات الإرهابية المُحتملة.

وأشار آمر جهاز مكافحة الارهاب والظواهر الهدامة إلى أن الخطة الأمنية استهدفت النقاط الحيوية في المدينة، وركزت على تكثيف الجهود في البوابات والمطار.

وانطلقت الخطة الأمنية بمساندة أجهزة المباحث العامة والاستخبارات والأمن الخارجي والبحث الجنائي.

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