السفير الألماني يبحث مع المسؤولين تطوير مطار الزنتان

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك مع مدير مطار الزنتان محمد دويب دعم بلاده لتطوير المطار بالتعاون مع الجهات الليبية المختصة

واجتمع السفير الألماني، الثلاثاء، مع أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي في مدينة الزنتان؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا من ناحية والحكومة والبلديات الليبية بشكل عام والزنتان بشكل خاص، وفقا للصفحة الرسمية للسفارة.

ويشهد مطار الزنتان تشطيبات نهائية لبعض المشاريع المستعجلة والمدرجة ضمن متطلبات الطيران المدني للاعتماد الدولي منها إنشاء الصالة الإضافية وساحة وقوف السيارات ومبنى السلامة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية