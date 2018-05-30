غوتيريش يرحب بالإعلان السياسي الليبي بباريس، ويصفه بالخطوة الهامة والمقبولة إلى الأمام

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإعلان السياسي الليبي الذي تبناه أربعة ممثلين ليبيين رئيسيين في باريس أمس الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة، واصفا إياه بـ”خطوة هامة ومقبولة إلى الأمام في عملية الانتقال السياسي في ليبيا”.

وأكد غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أمس الثلاثاء، مواصلة الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص غسان سلامة، تنفيذ خطة عملها على النحو الذي يدعمه الإعلان المعتمد في باريس، وفق ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وعقد أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

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