خلال شهرين..حوادث المرور تحصد أرواح أكثر من 200 شخص

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن إجمالي عدد حوادث المرور التي سجلت خلال شهر ابريل بلغت 333 حادثة توفي فيها 115 شخص وبلغ عدد المصابين 292 شخص فيما تضررت 439 مركبة آلية بقيمة 2383787 دينار.

ونشر المكتب الإعلامي للوزارة انه خلال شهر مارس وقع 311 حادث أدى لوفاة 122 شخص وإصابة 284 شخص بالإضافة لتضرر 412 مركبة لتبلغ قيمتهم الإجمالية 2383787 دينار، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات المرورية التي قام قسم المرور بتحصيلها في شهر مارس بلغت 250980.75 دينار فيما بلغت في شهر ابريل 236122.750 دينار.

