رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح : حفتر خط أحمر وحكومة السراج مرفوضة

ضيف هذه الحلقة من برنامج “حوار” السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، حيث يتحدث عن الأزمة الليبية وأسباب تعقدها، بالإضافة إلى وما تم الاتفاق عليه في لقاء باريس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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