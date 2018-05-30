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رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح : حفتر خط أحمر وحكومة السراج مرفوضة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ضيف هذه الحلقة من برنامج “حوار” السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، حيث يتحدث عن الأزمة الليبية وأسباب تعقدها، بالإضافة إلى وما تم الاتفاق عليه في لقاء باريس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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