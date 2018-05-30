ديوان المحاسبة: الرشوة والإهمال أدى لإهدار 80 مليار دينار

أكد ديوان المحاسبة بطرابلس أن التواطؤ والرشى والإهمال بين مسؤولي ومشرفي المشروعات التنموية أدى إلى إهدار أكثر من 80 مليار دينار منذ عام 2010 حتى ألان.

وبين ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2017 والذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه ان استغلال المناصب للمصالح الخاصة بين البعثات الدبلوماسية ومنح الدراسة للخارج أدت إلى إهدار أكثر من نصف مليار دولار سنويا على 141بعثة دبلوماسية دون تحقيق اي مصالح للدولة وأكثر من نصف مليار دولار على الدراسات بالخارج دون الاستفادة منها في الحصول على تأهيل علمي حقيقي وجزء كبير من الموفدين لا يعود لليبيا.

وأشار التقرير إلى أن المضاربة بالنقد المحلي والأجنبي وتهريب الأموال للخارج والتلاعب بالاعتماد المستندية والتوريدات الوهمية وغسيل الأموال في القطاع المصرفي أدى إلى تضخم مضاعف وغلاء الأسعار وشح السلع الأساسية وأزمة السيولة وسوء الخدمات المصرفية والمتاجرة بالنقد والصكوك وانخفاض قيمتها الحقيقية.

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