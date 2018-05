السراج يبحث مع مجلس الوفاق الوطني نتائج اجتماع باريس

المتوسط:

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء اجتماعاً بمقر المجلس في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس فائز السراج وحضور نواب الرئيس أحمد معيتيق، وفتحي المجبري وعبد السلام كجمان وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وعرض السراج خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى فرنسا والمحادثات التي أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وما أسفر عنه لقاء باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، وشاركت فيه الأطراف السياسية الليبية الأساسية إضافة للمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة وممثلين عن أكثر من عشرين دولة ومؤسسة إقليمية.

كما بحث المشاركون في الاجتماع الملفين الأمني والاقتصادي في ليبيا والإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات.

دعا البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع باريس بشأن ليبيا بحضور الأطراف الليبية الفاعلة وممثلي 20 دولة إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة دعا إلى إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

كما تضمن البيان التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الاممي في 21 مايو أمام مجلس الأمن، كما يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة.

