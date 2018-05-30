آمر الكلية الجوية مصراتة يجدد مطالبته بخروج المستشفى العسكري الإيطالي من مقر الكلية

ليبيا – جدد آمر الكلية الجوية مصراتة اللواء مفتاح عجبة اليوم الاربعاء مطالبته بمغادرة المستشفى الميداني الايطالي لمقر الكلية الجوية مصراتة.

اللواء عجبة أكد بحسب المكتب الاعلامي للكلية الجوية على أنهم يسعون إلى تفعيل الكلية الجوية مصراتة ، كاشفاً على وجود من يسعى لعرقلة كل جهودهم .

وأوضح آمر الكلية الجوية بأنهم مع أهمية وجود المستشفى الإيطالي في الوقت الحاضر ، مبيناً بأن مكانالمستشفى الان يستحوذ على جميع عنابر الطلبة وساحة التدريب والمطعم ما يجعلهم عاجزين عن قبول دفعات من الطلبة الجدد ما يجعلهم يطالبون بان يكون المستشفى خارج الكلية الجوية.

بناءً على توصية اللواء القاضي.. معيتيق يمدد فترة بقاء المستشفى الإيطالي داخل الكلية الجوية مصراتة

هذا وقد أصدر آمر غرفة العمليات العسكرية الخاصة اللواء بشير محمد بشير القاضي خطاباً موجهاً إلى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن تمديد عمل المستشفى الميداني الايطالي المتواجد في الكلية الجوية مصراتة.

اللواء القاضي طالب في نص الخطاب الذي تلقت المرصد نسخة منه ، معيتيق بالموافقة على تمديد فترة بقاء المستشفى الإيطالي العسكري لما له من أهمية لعلاج حالات جرحى عملية البنيان المرصوص والحالات المرضية الأخرى الطارئة والمزمنة.

وأرجع القاضي مطالبته إلى التعاون المشترك بين غرفة العمليات العسكرية الخاصة والمستشفى الإيطالي العسكري لعلاج جرحى عملية البنيان المرصوص ضد تنظسم”داعش” وكذلك مساهمته في علاج الحالات المرضية المزمنة بمدينة مصراتة والمدن المجاورة لها مما أسهم في علاج عدد كبير من الحالات.

ومن جانبه أصدر معيتيق كتاباً رداً على كتاب آمر الكلية الجوية مصراتة الموجه للمستشفى العسكري الميداني الإيطالي بتاريخ 2018/5/22.

معيتيق كشف عن موافقته لمطالب آمر غرفة العمليات العسكرية الخاصة بإستمرار التعامل مع المستشفى المذكور وتواجده إلى حين إشعار آخر على أن يتم التنسيق في الشأن الأمني والعسكري مع آمر الكلية الجوية مصراتة.

أما فيما يخص إستقبال الطلبة الجدد فقد أكد معيتيق على ضرورة أن يتم التنسيق بالخصوص مع رئاسة الأركان العامة للجيش.

آمر الكلية الجوية مصراتة يطالب المستشفى العسكري الإيطالي بالخروج من مقر الكلية

يشار إلى أن آمر الكلية الجوية مصراتة كان قد طالب في بيان له بوقت سابق وقف جميع المعاملات من الشركات والأفراد والزوار وكذلك توقف جميع عمليات الصيانة والبناء داخل المستشفى الميداني ومنع تواجد أفراد المستشفى الايطاليين في ساحات العرض التابعة للكلية الجوية مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية