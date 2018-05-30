انفجار لغم في سيارة عائلة بدرنة

أعلن الجيش الليبي أن لغما ارضيا انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة الأمر الذي أدى إلى إصابة أفراد العائلة.

وبين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اللغم كانت زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش.

وكان بوطبنجات، أكد أن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على العديد من المواقع التابعة للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي وشركة البنية التحتية الواقعين في المدخل الغربي لدرنة.

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