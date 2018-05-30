انحسار المنافسة فى جائزة دبي للقرآن الكريم بين متسابق من ليبيا ومتسابقي 7 دول أخرى

ليبيا – يشارك القارئ الليبي حمزة البشير سالم حرشة اليوم الاربعاء فى مسابقة دبي الدولية السنوية لحفظ وتجويد وقراءة القرآن الكريم فى دورتها الـ22 .

وانحسرت المنافسة على الترتيب الاول للجائزة بين حرشة مع سبعة متسابقين آخرين من أثيوبيا والولايات المتحدة والصومال وافغانستان وايطاليا ومقدونيا اضافة الى قرغيزستان .

وستنطلق جولة اليوم بعد صلاة التراويح على تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الامارات العربية المتحدة ( الساعة 12 ليلاً بالتوقيت المحلي فى ليبيا ) .

وأطلق على هذه الدورة التي تشرف عليها حكومة إمارة دبي دورة زايد 22 تزامناً مع العام الحالي 2018 الذي اطلقت عليه الامارات عام زايد بمناسبة 100 عام على ولادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة سنة 1918 .

وكان المتسابق حمزة حرشة قد نال سنة 2015 جائزة ليبيا المحلية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم عن تلاوته للقرآن برواية قالون التي يشارك بها حاليا فى دبي .

وتعد هذه الجائزة من أهم المنافسات التي يخوضها القراء الليبيون سنويا فى الخارج تضاف لها جائزتي الكويت وماليزيا التي تمكن قراء من ليبيا من حصد التراتيب الاولى فيها طيلة السنوات والعقود الماضية .

المرصد – خاص

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