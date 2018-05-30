وفد مجلس النواب يصل مطار الأبرق قادما من باريس

خاص المتوسط

أعلن عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير في تصريح خاص لـ” المتوسط” وصول وفد البرلمان إلى مطار الأبرق.

واجتمعت في باريس أربعة وفود ليبية هم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وأفضى الاجتماع المنعقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عدد من المخرجات أهمها تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

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