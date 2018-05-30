عميد بلدية بنغازي يكرم أحد الطلبة المتفوقين

قام عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار بتكريم الطالب محمد سالم العمامي الحاصل على الترتيب الأول في مسابقة الإبداع العلمي على مستوى ليبيا والتي نظمتها الإدارة العامة للنشاط المدرسي التابعة لوزارة التربية والتعليم .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الطالب المكرم البالغ من العمر 18 عاما والمتحصل على تقدير عام ممتاز بالثانوية العامة قسم علمي تمكن من اختراع آلية تشغيل السيارة بالطاقة الشمسية والبنزين في آن واحد وأيضاً بشكل منفصل في حال نفاذ البنزين من السيارة .

وأشارت البلدية إلى أن تكريم الطالب يأتي في إطار الاهتمام بالمبدعين وتشجيعهم.

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