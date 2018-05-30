وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع باريس يصل مطار الابرق

أعلن عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير وصول وفد البرلمان المشارك في اجتماع باريس إلى مطار الأبرق.

ويضم وفد البرلمان 18 فردا برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح ومشاركة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي ارحومة، والنائب الثاني احميد حومة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع طلال الميهوب.

وشارك في اجتماع باريس بالاضافة الى صالح كلا من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ودعا البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع باريس إلى إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

كما تضمن البيان التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الاممي في 21 مايو أمام مجلس الأمن، كما يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية