وثيقة تُظْهِر صحيفة ليبية “تستجدي دعماً مالياً”

أظهرت وثيقتان صادرتان عن إدارة صحيفة “الحدث” التي يرأس تحريرها الصحافي محمود المصراتي إنها قد طلبت “دعماً مالياً” من هيئة الإعلام التابعة للحكومة المؤقتة، إذ جاء في الكتاب الذي يحمل الختم الرسمي للصحيفة، وتوقيع رئيس تحريرها إن الصحيفة تعاني من “ظروف صعبة”، بسبب ما اعتبرته الوثيقة “تهجيراً وإبعاداً قسرياً” عن ليبيا، علما أن الصحيفة تُطْبع من العاصمة التونسية.

وفي وثيقة أخرى، فقد أقرت الصحيفة بأنها استلمت ثمانون ألف دينار تونسي من دون أن تُظْهِر الوثيقة الصادرة عن القسم المالي في الصحيفة السبب الذي منحت هيئة الإعلام بموجبه الصحيفة هذا المبلغ المالي، وما إذا كان مرتبطاً بطلب الدعم الذي قدّمه رئيس التحرير للهيئة.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الذي نُشِر يوم الأربعاء الماضي قد كشف بأن الصحيفة ذاتها قد حصلت على نحو 30 ألف دينار تونسي من القنصلية العامة الليبية في تونس، ومن دون سبب مُقْنِع، وهو ما يرفع الرقم الذي تقاضته إدارة الصحيفة من المؤسسات الرسمية نحو 120 ألف دينار تونسي، ومن دون معرفة المسوغ الذي مُنِحت الصحيفة بسبب هذه الأموال.

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