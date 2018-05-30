مستشفى قورينا يستقبل جثامين عسكري و4 مدنيين من أسرة واحدة بعد إنفجار لغم زرعه شورى درنة

ليبيا – إنفجر لغم أرضي زرعه مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها بالمدخل الغربي للمدينة ما أدى الى مقتل 5 اشخاص بينهم 4 مدنيين .

وقال مصدر عسكري لـ المرصد ان انفجار اللغم أسفر عن وفاة الجندي سعيد صالح التابع للكتيبة 437 كرسة المتمركزة بالقاطع الخامس فى وادي الناقة .

ويقر مجلس شورى مجاهدي درنة وبشكل مباشر عبر ذراعه الاعلامي ممثلاً فى مايسمى وكالة العهد الاخبارية بزراعته الالغام فى مختلف انحاء محيط المدينة ، مفتخراً بما تخلفه من اضرار من بين العسكريين .

وفى ذات السياق أعلن مستشفى سوسة قورينا استقباله الجثامين الخمسة من بينهم 4 مدنيين من أسرة واحدة لقبها ( اربيع ) بعد ان داست سيارتهم على اللغم ما اسفر عن مقتلهم ومقتل جندي كان بجوار السيارة .

كما اصيبت عائلة أخرى كانت بجوار موقع الانفجار بجروح متفاوتة ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 سنة نقلت الى غرفة العناية فى مستشفى قورينا بحالة حرجة .

وكانت هذه العائلات بحسب ذات المصادر تزدحم عن طريق كرسة محاولة الخروج والنزوح من مدينة درنة فى ظل رفض مجلس شورى المجاهدين خروج العائلات بما يتيح لمقاتليه التحصن بينهم .

وقتل يوم امس الثلاثاء مدنيين اثنين هما ناصر الفرطاس والطفلة مرام سالم تربح وذلك اثناء خروجهما مع أسرهما من المنزل وفيما اتهم شورى المجاهدين قوات الجيش باستهدافهما ، أشارت تقارير واردة من المدينة بأن قوات الشورى هي من استهدفتهم فى إطار إصرارها على عدم ترك المدنيين لها وحيدة .

وسيطر الجيش على عدة نقاط مهمة فى المحور الغربي للمدينة من بينها المدينة الرياضية بالكامل وبيوت الشباب ومصيف 1805 وعدد من المواقع الاخرى .

يشار الى ان هذه المرة ليست الاولى التي تحصد فيها الغام شورى درنة ارواح المدنيين حيث قتل شاب من عائلة بوذهب واصيبت جدته بانفجار لغم منتصف مارس الماضي وكذلك اسرة اللافي فى فبراير قبل اشهر من احتدام المعارك فى درنة .

المرصد – خاص

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