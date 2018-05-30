المشري “الإخواني” من باريس: لن أعترف بحفتر

أكمل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما مهّد له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس في العاصمة الفرنسية باريس خلال لقاء الأفرقاء السياسيين الليبيين في قصر الإليزيه بحثا عن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، إذ أطل المشري اليوم عبر قناة (فرانس 24) الفرنسية ليؤكد أنه منتمٍ تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه لن يعترف بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الذي كان حاضراً أساسياً أمس إلى جوار المشري.

وفي المقابلة التي نوّهت إليها القناة الفرنسية على منصاتها لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشري لم يطل انتظاره أكثر من 24 ساعة لينعى عملياً إعلان الإليزيه الذي تحدث عن مواعيد زمنية يُنْجِز فيها الليبيين استحقاقهم الانتخابي، فيما كان السراج قد تحدث على نحو لافت ومتكرر أمس من داخل قصر الإليزيه عن وجوب أن تكون القيادة العسكرية خاضعة لقيادة سياسية مدنية في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر، الذي اعتبرته وسائل إعلام فرنسية أمس بأنه “لاعب أساسي” في المعادلة الليبية.

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