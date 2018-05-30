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المشري “الإخواني” من باريس: لن أعترف بحفتر

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكمل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما مهّد له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس في العاصمة الفرنسية باريس خلال لقاء الأفرقاء السياسيين الليبيين في قصر الإليزيه بحثا عن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، إذ أطل المشري اليوم عبر قناة (فرانس 24) الفرنسية ليؤكد أنه منتمٍ تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه لن يعترف بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الذي كان حاضراً أساسياً أمس إلى جوار المشري.

وفي المقابلة التي نوّهت إليها القناة الفرنسية على منصاتها لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشري لم يطل انتظاره أكثر من 24 ساعة لينعى عملياً إعلان الإليزيه الذي تحدث عن مواعيد زمنية يُنْجِز فيها الليبيين استحقاقهم الانتخابي، فيما كان السراج قد تحدث على نحو لافت ومتكرر أمس من داخل قصر الإليزيه عن وجوب أن تكون القيادة العسكرية خاضعة لقيادة سياسية مدنية في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر، الذي اعتبرته وسائل إعلام فرنسية أمس بأنه “لاعب أساسي” في المعادلة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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