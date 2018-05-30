صالح يكشف موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انه ليس لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا حتى الآن وأضاف ولكن إذا استدعى وطني أن أقوم بأي دور سأقوم به وزاد: على المستوى الشخصي ليس لدي رغبة لأكون رئيس الدولة.

وأعرب صالح في حوار تلفزيوني تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية عن تفاؤله بنتائج اجتماع باريس مؤكدا ان النتائج التي توصل إليها هذا اللقاء كان صالح يطالب بها من فبراير 2017 وعطلتها الأطراف الأخرى التي لا تريد التفاهم والخروج من الأزمة الليبية من سواء مجلس الدولة او بعض الأطراف في مجلس النواب التي تهدف لتحقيق مصالح شخصية.

وقال أن التدخل الخارجي في ليبيا هو سبب تأزم الوضع في البلاد موضحا أن دول كثيرة تتدخل في الشأن الليبي سواء في الشرق أو الغرب مشيرا إلى أن دعم ليبيا والليبيين مقبول أما التدخل فهو غير مقبول. وأشار إلى انه لم يجري التوقيع على نتائج لقاء باريس لأنها كانت بيان والبيان لا يتم التوقيع عليه لكن هناك حاجه للاعتماد من السلطة الشرعية ممثلة في مجلس النواب حتى يكون نافذ ونهائي مبينا انه سيتم عرض البيان على مجلس النواب.

وأضاف أن المطلوب من مجلس النواب أداء باقي الاستحقاقات منها مشروع الدستور مشددا على أن هيئة الدستور منتخبة ومجلس النواب ليس من حقه التعقيب عليها وإنما يصدر قانون الاستفتاء مبينا ان مشروع الدستور قدم للجنة التشريعية وعرض في جلسة للمناقشة لم تكن مكتملة النصاب وهو غير مطلوب لأنها عبارة عن مناقشة أما الموافقة عليه فتحتاج للأغلبية الموصوفة التي تبلغ 120 نائب وهذا أمر صعب لان بعض النواب لا يحضر ولا يريد أن تنتقل البلاد لمرحلة الانتخابات.

وتابع: بعد العيد سيعرض قانون الاستفتاء على مجلس النواب مرة أخرى وان حصل على ألاغلبية الموصوفة فسيعرض الدستور للاستفتاء وإذا لم يعتمد فسيتم اللجوء للاعلان الدستوري لاصدار قانون الانتخابات الذي سيتم اللجوء اليه في حالة العجز عن الاستفتاء على الدستور مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يستمر حتى إقرار الدستور الدائم. وبشأن تحديد 10 ديسمبر موعد للانتخابات قال انه تاريخ مناسب “ونحن جاهزون لتنظيم انتخابات إذا دعمنا المجتمع الدولي في حفظ الأمن وإخراج المليشيات من العاصمة”.

وبشأن توقعاته بالتزام مختلف الأطراف بنتائج لقاء باريس قال أنا شخصيا سألتزم وأيضا معظم أعضاء مجلس النواب أما باقي الأطراف فالأيام ستوضح لأننا تعودنا أن يقال كلام ثم يتم التراجع فيه.

وبخصوص الأوضاع في درنة قال صالح ان الجيش يحارب في الإرهابيين في المدينة مبينا أن الجيش الليبي يخضع لسلطة مدنية قائلا “أنا القائد العام للقوات المسلحة وأنا مدني” وتابع المشير خليفة حفتر قائد الجيش خط احمر لما قام به من دور حيث أن الجيش الليبي انقد حتى دول أخرى من العمليات الإرهابية ومجلس النواب هو من كلف حفتر قائدا للجيش.

وفي إجابته عن سؤال حول استعداده للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري قال صالح أن المشري أعلن عن رغبته في اللقاء ورحب صالح من جانبه بالأمر إلا أن المشري لم يأتي لطبرق ولم يرسل رسالة مبينا أن مجلس الدولة جهة استشارية واستشارته غير ملزمة لمجلس النواب.

وتابع: حكومة الوفاق مرفوضة بالنسبة لي وقد رفضت مرتين من مجلس النواب ونحن تجاوزنا هذه النقطة ومتفقين على ضرورة تنظيم انتخابات بغض النظر من يكون رئيس الحكومة وبالتالي فان عملية الانتخابات ليس لها أي علاقة بهذا الأمر إلا ان يقوم السراج بتأمين المناطق الخاضعة لسلطته مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس سيكون دائرة واحدة لأنه رئيس واحد وليبيا ستبقى موحدة.

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