نواب المنطقة الشرقية: 3 احتمالات للانتخابات

رحب نواب المنطقة الشرقية في مجلس النواب بتوصيات إعلان باريس، مؤكدين على ما جاء فيه بخصوص التطبيق الفوري للمادة السادسة من الإعلان، بشأن عودة المجلس إلى مقره بمدينة بنغازي.

كما رحب النواب في بيان صادر عنهم مساء الثلاثاء، بإجراء انتخابات عامة وفق دستور الاستقلال لعام 1951، أو دستور جديد بمعايير دولية، أو وفق الإعلان الدستوري مع إجراء تعديلات واسعة عليه لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية.

وأوضح النواب الحاجة لوجود حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل كل الليبيين، وتوحيد المؤسسات السيادية. مؤكدين في بيانهم على دعمهم لمسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، مبدين استعدادهم الكامل لتسليم السلطة إلى جسم منتخب بشكل ديمقراطي، بموجب انتخابات حرة ونزيهة، وعلى أساس بعد دستوري توافقي دائم كأولوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية